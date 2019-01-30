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Мужчина полтора года пытался попасть к врачу, и вылечил себя сам 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: David Woodhouse
Житель Великобритании самостоятельно удалил больной зуб после того, как прождал приема дантиста полтора года. На его историю обратило внимание издание Mirror.
62-летний Дэвид Вудхаус (David Woodhouse) из английского графства Корнуолл в течение длительного времени безуспешно пытался попасть к стоматологу. Когда Вудхаус решил, что больше не в силах терпеть боль, он собственноручно извлек причиняющий страдания зуб при помощи плоскогубцев. «Удалить зуб не было проблемой, — рассказал он. — Я нуждался в лечении».
По данным издания, самая распространенная причина, с которой обращаются в государственные клиники, связана непосредственно с лечением зубов. Некоторым людям приходится ждать более трех лет, чтобы попасть по страховке на прием к дантисту.
Согласно последним подсчетам, более 48 тысяч больных находятся в листе ожидания на прием в больницу в графствах Девон и Корнуолл.
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