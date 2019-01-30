Гемофилию планируют лечить одной инъекцией

Специалисты разрабатывают инъекцию, которая способна вылечить гемофилию А. Препарат находится в заключительной фазе испытаний и разработан зарубежными учеными на основе технологий редактирования генома, сообщает газета "Известия"

"Одна инъекция — и полное выздоровление", — рассказал главный специалист по медицинской генетике Минздрава РФ Сергей Куцев.

По его словам, в будущем можно будет полностью излечивать тяжелые наследственные заболевания благодаря клеточным и генетическим технологиям.

Он отметил, что уже испытали препарат для лечения одного из мукополисахаридозов, который поражает сердечно-сосудистую, костную и нервную системы.

Технологии, как уточнил Куцев, будут совершенствоваться.