Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Израильские ученые обещают найти лекарство от рака в течение года 

РИА «ФедералПресс» + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Израильская компания Accelerated Evolution Biotechnologies Ltd разрабатывает новое лекарство от рака. В его основе небольшие фрагменты белка, называемых пептидами, которые смогут атаковать опухоль под разными углами. Планируется, что препарат будет воздействовать исключительно на раковые клетки, не затрагивая здоровые ткани, таким образом сведутся к минимуму побочные эффекты от лечения, наблюдаемые при химиотерапии. Сообщает американский канал Fox News.
«Мы считаем, что через год сможем предложить полное излечение от рака»,
— цитирует канал Дэна Аридора, сотрудника компании Accelerated Evolution Biotechnologies Ltd.
В тоже время критики говорят, что метод хоть инновационный и многообещающий, но ждать его в ближайшее время не стоит: пока исследование препарата было проведено только на мышах, испытания на людях могут занять несколько лет.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Сериал спровоцировал бум донорства в Британии Петербургские ученые создали систему распознавания, способную за 20 секунд выявить рак легких В Петербурге перестали выдавать лекарства людям с ВИЧ
Новости , Болезни и лекарства , Fox News
Читайте также
Видео
05:58
Как всегда оставаться в отличной форме
ЗОЖ
07:31
Мифы о восстановлении зрения
Болезни и лекарства
10:01
Открытия, сделанные в медицине в 2018-м году
Болезни и лекарства Новости
Как распознать грипп вовремя
ЗОЖ Болезни и лекарства
Салфетки с вирусом гриппа предлагали москвичам
ЗОЖ Болезни и лекарства
Парень спас женщину приемами из сериала
Новости
Смогут ли лечить рассеянный склероз
Наука Болезни и лекарства
Советы, которые помогут сохранить здоровье
ЗОЖ
Эксперты рассказали, как правильно ходить
ЗОЖ
08:48
Как спастись от гриппа
Болезни и лекарства ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение