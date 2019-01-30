Израильские ученые обещают найти лекарство от рака в течение года

Израильская компания Accelerated Evolution Biotechnologies Ltd разрабатывает новое лекарство от рака. В его основе небольшие фрагменты белка, называемых пептидами, которые смогут атаковать опухоль под разными углами. Планируется, что препарат будет воздействовать исключительно на раковые клетки, не затрагивая здоровые ткани, таким образом сведутся к минимуму побочные эффекты от лечения, наблюдаемые при химиотерапии. Сообщает американский канал Fox News

«Мы считаем, что через год сможем предложить полное излечение от рака»,

— цитирует канал Дэна Аридора, сотрудника компании Accelerated Evolution Biotechnologies Ltd.

В тоже время критики говорят, что метод хоть инновационный и многообещающий, но ждать его в ближайшее время не стоит: пока исследование препарата было проведено только на мышах, испытания на людях могут занять несколько лет.