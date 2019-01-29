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Женщина с диагностированным бесплодием родила дважды 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Hannah Carpenter
Бесплодная жительница Великобритании, которой в 2007 году диагностировали синдром поликистозных яичников (нарушение работы яичников), стала матерью двоих детей. Об этом пишет газета Ipswich Star.
Ханна Карпентер (Hannah Carpenter) с мужем Майком из английского города Ипсуич, графство Суффолок, испробовали все возможные методы, чтобы зачать ребенка, в том числе экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Однако ни один из них не приводил к желаемому результату.
По мнению Карпентер, ей удалось забеременеть только после того, как она начала регулярно посещать тренажерный зал. Несмотря на то, что врачи были уверены в ее бесплодии, три года назад женщина родила первую дочь Нэнси (Nancy).
«Когда мне поставили диагноз, я была опустошена. Я даже не сомневалась в словах доктора, что никогда не смогу иметь детей, — вспоминает женщина. — Проходить через процедуру ЭКО оказалось тяжело. Во второй раз все сработало, но у меня был выкидыш. Муж тяжело пережил утрату».
После рождения первого ребенка Карпентер чувствовала себя самой счастливой и даже не надеялась, что вскоре забеременеет снова.
«Я всегда мечтала стать матерью двух детей. Поэтому вторая беременность через два года оказалась для меня настоящим чудом»,
— объяснила она.
Британка родила двух здоровых девочек и пока не планирует заводить еще одного ребенка, однако «никто не знает, как распорядится судьба».
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