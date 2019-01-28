Создан быстрый способ диагностики рака почек

Российские ученые Первого МГМУ имени И. М. Сеченова совместно с немецкими коллегами предложили новый метод диагностики раковых заболеваний почек — чувствительный, быстрый и безболезненный. Он основан на измерении иммунного ответа на белок сетчатки глаза аррестин-1, синтезирующийся в раковых клетках почек. Исследования поддержаны грантом Российского научного фонда (РНФ). Статья ученых опубликована в журнале Biochimie.

Опухоли могут быть добро— или злокачественными. Первые не так опасны, однако имеют склонность к перерождению во вторые, которые являются причиной каждой шестой смерти в мире. Около 90-93% всех новообразований в почках оказываются злокачественными, а надлежащие методы ранней диагностики зарождающейся опухоли отсутствуют. Начальные стадии рака почек не имеют специфических симптомов, и потому его зачастую диагностируют уже в неизлечимой стадии с сопутствующими отдаленными метастазами. Прогноз на данном этапе выражается не в вероятности выздоровления, а в продолжительности жизни пациента.

Раковыми называют клетки организма со значительными нарушениями: с неправильным делением, развитием и ненормальным синтезом белков. Белки могут образовываться не в том количестве, не того качества и даже не в том месте. Аррестин-1 в норме синтезируется исключительно в сетчатке глаза, поэтому появление его в другой части тела может вызвать сильный аутоиммунный ответ — реакцию против собственных белков организма. Ранее уже были опубликованы результаты о присутствии аррестина-1 в меланоме (злокачественная опухоль кожи), однако идея проверить клетки опухоли в почках на его наличие, тем более измерить силу антиаррестин-1-аутоиммунного ответа, оказалась новой для научного мира.

Ученые поставили перед собой цель установить, возможно ли использование антител к антиаррестину-1, а также самого аррестина-1 в качестве маркеров раковых заболеваний почек. Для этого были проведены окрашивание тканевых срезов, анализ крови и секвенирование (чтение последовательности ДНК) образцов, которые собирались у пациентов, страдающих как от злокачественных, так и доброкачественных опухолей почек. Антитела против аррестина-1 обнаружили в сыворотке крови 75% пациентов, белок аррестин-1 был выявлен в 90% доброкачественных образований и чуть более чем в половине раковых. Также наблюдалось повышенное содержание аррестина-1 в метастазах, в особенности в головном мозге.

Синтез аррестина-1 происходит при всех подтипах рака почек, что делает дифференциальную диагностику с помощью этого метода неэффективной. Однако высокая чувствительность метода к доброкачественным опухолям дает возможность диагностировать заболевание уже на ранних этапах, когда вероятность положительного исхода наиболее высока. Процедура диагностики сводится к простому анализу крови пациента на наличие антител к антиаррестину-1 вместо технически сложной и болезненной биопсии.

«Обнаружение синтеза аррестина-1 в клетках при раке почек предполагает в недалеком будущем создание на его основе противораковых вакцин», — поясняет один из авторов исследования, директор Института молекулярной медицины Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Андрей Замятнин.