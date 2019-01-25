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Найдена смертельная опасность памперсов 

Национальная Служба Новостей + ещё 1 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
В детских подгузниках найдены токсичные вещества, которые могут быть потенциально опасными для грудничков. Результаты исследования опубликовало агентства по здравоохранению Франции, сообщает РЕН ТВ.
Согласно этой информации, в памперсах, в частности, обнаружены канцерогенные соединения, приводящие к онкологическим заболеваниям. Как подчёркивается в отчёте, были проверены десятки международных марок и во всех выявлено превышение санитарных норм. Такие результаты взволновали родителей по всему миру.
Удивительно, но даже сами фирмы-производители зачастую не могут понять, каким путём опасные вещества оказывается в составе подгузников. Международное агентство по изучению рака установило: главный враг здоровья, кроющийся в памперсах — глифосат. Это вещество применяется в сельскохозяйственном производстве. Причём накопительный эффект от опасных подгузников может сказаться уже во взрослом возрате.
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Комментарии32
Новости , РЕН ТВ
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