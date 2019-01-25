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Раскрыт новый механизм старения и появления рака 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Ученые Университета Монаша (Австралия) определили ключевой процесс во всех клетках человека, который способствует старению, а также развитию таких возрастных заболеваний, как рак или нейродегенеративные нарушения. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
Исследователи изучили аутофагию, при которой клетки распознают, поглощают и разрушают дефектные белки, фрагменты клеточных мембран, части вирусов или бактерий. Захваченный «мусор» используется клеткой для получения энергии и веществ, необходимых для ее жизнедеятельности. В отсутствие эффективной аутофагии клетки оказывают перегруженными своими собственными отходами, что в масштабе всего организма может вызывать различные заболевания, включая диабет, мышечную дистрофию, болезнь Паркинсона и синдром Альцгеймера.
Распознавание и связывание «мусора» происходит с помощью специфических белковых рецепторов, после чего он захватывается изолирующей мембраной и отправляется в лизосомы, где разрушается. Считалось, что контакт рецепторов с телами, которые нужно захватить, активирует мембрану. Однако ученые выяснили, что блокировка рецепторов от связывания с мембранами не останавливает процесс. Вместо этого сами мембраны рекрутируют рецепторы, для того, чтобы аутофагия протекала более эффективно. Сбои, возникающие на этом этапе, являются настоящей причиной заболеваний.
В настоящее время разрабатываются препараты, которые должны регулировать рецепторы, работающие совсем не так, как специалисты думали раньше. Необходимо разрабатывать новые средства, учитывающие обнаруженный механизм, заключают ученые.
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