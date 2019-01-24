Дефицит цинка приводит к скачкам давления

Дефицит цинка может привести к развитию повышенного артериального давления, как показало исследование.

Падение уровня цинка в организме ниже нормальных показателей вносит значительный вклад в развитие гипертонии за счёт воздействия на то, как именно почки справляются с натрием. К такому выводу пришли американские исследователи. Отметим, что дефицит цинка — распространённое явление у людей с хроническими болезнями, включая диабет второго типа, а также почечные нарушения. От гипертонии страдает каждый третий взрослый россиянин.

То, каким образом человеческие почки либо выводят избыток натрия вместе с мочой либо повторно абсорбируют его в организме, играет важную роль при контроле артериального давления. Чем меньше натрия в моче, тем показатель давления бывает выше. Недавние исследования продемонстрировали, что цинк может помогать в регулировании белков, которые, в свою очередь, влияют на работу почек, однако прямой связи между дефицитом цинка и гипертонией раннее обнаружено не было.

И вот теперь ученые сравнили здоровье самцов мышей, имеющих дефицит этого минерала, с грызунами из полностью здоровой контрольной группы. Оказалось, что мыши из первой группы чаще сталкивались с повышенным артериальным давлением и снижением выделения натрия с мочой. В контрольной группе ничего подобного не происходило.

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