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Найдена связь между романтикой и здоровьем 

ТК «Звезда» + ещё 2 5 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Специалистами был проведен эксперимент, в котором принимали участие 100 человек.
Американские ученые выяснили, что наличие романтического партнера может в значительной степени облегчать реакцию организма на стрессовые ситуации, а также способствовать снижению лишнего веса и артериального давления. Об этом сказано в статье, которая была опубликована в журнале Psychophysiology.
Специалистами был проведен эксперимент, в котором принимали участие 100 добровольцев. Для них специально создавали стрессовые условия, погружая их ноги в холодную воду. Оказалось, в случае нахождения рядом со своими возлюбленными участники эксперимента показывали большую сопротивляемость стрессовому фактору, а также у них в меньшей степени повышалось артериальное давление.
Как заявили исследователи, это актуально только в случае, если между партнерами возникла тесная романтическая связь.
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