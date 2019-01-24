Найдена связь между романтикой и здоровьем

Специалистами был проведен эксперимент, в котором принимали участие 100 человек.

Американские ученые выяснили, что наличие романтического партнера может в значительной степени облегчать реакцию организма на стрессовые ситуации, а также способствовать снижению лишнего веса и артериального давления. Об этом сказано в статье, которая была опубликована в журнале Psychophysiology.

Специалистами был проведен эксперимент, в котором принимали участие 100 добровольцев. Для них специально создавали стрессовые условия, погружая их ноги в холодную воду. Оказалось, в случае нахождения рядом со своими возлюбленными участники эксперимента показывали большую сопротивляемость стрессовому фактору, а также у них в меньшей степени повышалось артериальное давление.

Как заявили исследователи, это актуально только в случае, если между партнерами возникла тесная романтическая связь.