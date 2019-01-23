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Отказ писать от руки ведет к изменениям в мозге 

Вечерняя Москва + ещё 2 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
По мнению эксперта в области каллиграфии Юрия Ковердяева, отказ от письма непременно отразится на людях, особенно пострадают дети. Специалист утверждает, что письмо является важной функцией развития мелкой моторики и развития человеческого мозга.
— Это опасно для детей, и в дальнейшем для их детей. Если сейчас дети не привыкнут писать, они своих детей уже не будут приучать к этому, — отметил эксперт.
Специалиста также беспокоит, что с развитием технологий люди не только отказываются от письма, но и перестают набирать сообщения на клавиатуре, делая это при помощи голоса. Это еще дальше отталкивает людей от необходимости писать, передает РИА Новости.
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