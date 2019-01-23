Найден способ выявить болезнь Паркинсона на ранней стадии

Болезнь Паркинсона смогут диагностировать до проявления опасных симптомов на основе обычного анализа крови. Это станет возможно благодаря российским ученым, которые обнаружили специфические маркеры, сообщает газета "Известия"

Исследования проводились на грызунах специалистами Высшей школы экономики и Института биологии развития имени Кольцова РАН. Были смоделированы ранняя и поздняя стадии заболевания с помощью введения нейротоксина МФТП, который вызывает симптомы заболевания. Затем нейробиологи сравнили метки поздней стадии болезни у человека и метки, найденные у мышей, на обеих фазах болезни.

Более 20 процентов меток, найденных в крови больных на поздней стадии, оказались специфичны — они проявляются и на ранней стадии болезни.

Болезнь Паркинсона в мире диагностирована примерно у 10 миллионов человек. В основном это люди пожилого возраста. Это медленно прогрессирующее хроническое неврологическое заболевание, сопровождаемое, в частности, дрожательным параличом, мышечной ригидностью, снижением двигательной активности, неустойчивостью при ходьбе. Современная медицина пока способна лишь уменьшить развитие болезни и улучшить качество жизни пациентов.