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Открыт новый тип кровеносных сосудов 

Популярная механика + ещё 1 5 часов назад
Фото: Популярная механика
Группа ученых из немецкого Университета Дуйсбурга-Эссена обнаружила в мышиных, а затем и в человеческих костях сеть сосудов капиллярного размера, пронизывающих кости и, очевидно, играющих важную роль в движении крови.
"Это действительно неожиданно — найти новую центральную анатомическую структуру, которая не была описана ни в одном учебнике в 21 веке",
— цитирует РИА Новости иммунолога Маттиаса Гунцера из Университета Дуйсбург-Эссен, одного из авторов исследования.
В ходе эксперимента ученые сделали живым мышам инъекции этилциннамата, в результате чего их кости стали прозрачными, после чего, используя световую флуоресцентную и рентгеновскую микроскопию, сумели обнаружить в них несколько сотен этих капилляров, названных транскортикальными сосудами.
По словам исследователей, одна только большая берцовая кость мыши может содержать более тысячи таких кровеносных сосудов, при этом через всю транскортикальную систему проходит более 80% артериальной и 59% венозной крови.
Затем исследователи провели такой же эксперимент с человеком, причем в качестве подопытного добровольца выступил сам Гунцер. Ученые обнаружили, что в большой берцовой кости человека существует похожая система с более толстыми кровеносными сосудами, хотя, по признанию исследователей, для определения их точных функций требуются дальнейшие эксперименты.
Отмечается, что данное открытие может объяснить, каким образом инъекции лекарств в костный мозг способствуют их распространению по всему организму.
Ознакомиться с подробностями можно в статье, опубликованной в Nature Metabolism.
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Новости , Наука , РИА Новости
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