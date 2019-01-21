Россия перейдет на 4‐валентную вакцину от гриппа

Николай Малышев. Первую отечественную 4-валентную вакцину от гриппа зарегистрируют в России этим летом, страна перейдет на новую вакцину к 2022 году. Об этом на пресс-конференции в Москве сообщил ведущий научный сотрудник НИИ вирусологии им. Д. И. Ивановского Министерства здравоохранения РФ

Вакцина обладает максимально возможным на сегодняшний день профилем эффективности и безопасности, в ней содержится два гриппа А, два гриппа Б. Ее применение позволит предотвратить до 265 тысячи случаев заболевания гриппом за сезон и сэкономить более 2,5 миллиарда рублей государственного бюджета, по сравнению с традиционными трехвалентными вакцинами.

Научный сотрудник рассказал, что 4-валентную вакцину можно купить в девяти странах Европы, где она впервые появилась в 2012 году. В России одну вакцину зарегистрировали недавно, вторую зарегистрируют этим летом.

«Сейчас есть решение, что к 2022 году Россия полностью перейдет на 4-валентную вакцину, и это будет уже государственная программа. Поэтому для контингента особого риска, я думаю, она будет бесплатной. Это целиком отечественная разработка. Она началась в 2015 году и пришла к завершению этой осенью», — сказал Малышев.

Он отметил, что в период высокого подъема заболеваемости вакцинацию делать не рекомендуется, достаточно соблюдать личную гигиену и меры профилактики.

«Вирусы передаются не только воздушно-капельным путем, но и контактным, поэтому банальное мытье рук может спасти жизнь», — пояснил Малышев.

Самыми тяжелыми осложнениями гриппа становятся пневмония, нарушения со стороны нервной и сердечно-сосудистой систем. Вирус особенно опасен для маленьких детей, людей старше 65 лет и пациентов с хроническими заболеваниями сердца, легких, почек, печени, метаболическими нарушениями — диабет или избыточный вес, иммунодефицитом. Массовое применение вакцин против гриппа позволило контролировать ежегодные эпидемии.

«Если у людей хронические заболевания — это та самая группа риска, для которых вакцинация должна проводиться 100%. За прошлый год около 45 тысяч человек умерли от гриппа, из них 35 — пожилые. То есть те, у кого высока вероятность хронических заболеваний», — Малыше.

В острой стадии вирус гриппа может убить человек, но при этом хронические заболевания обязательно активизируются, и это может быть уже смерть не от гриппа, а от хронической болезни, добавил он.