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Лечим ОРВИ: какие способы помогут, а какие нет 

Anews 5 часов назад
Фото: Anews

Что такое ОРВИ

ОРВИ — респираторное вирусное заболевание. В среднем, организм полностью излечивается от него за две недели — но это вовсе не значит, что все это время вам нужно лежать в постели и умирать. Есть множество способов борьбы с симптомами простуды. Какие-то из них эффективные, а какие-то — даже вредные. Давай посмотрим, что делать при простуде, чтобы как можно быстрее встать в строй, а также что делать не нужно и какие способы не стоят вашего внимания с потраченных средств. То, что точно работает:

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Слизистая оболочка должна быть увлажненной — так она сможет эффективно бороться с вирусами. Те же самые сопли в носу — не просто противный симптом, но мощный защитный инструмент иммунитета. Если слизистая оболочка пересушена, истончена, в организм с каждым вздохом попадает инфекция. Таким образом в кровь попадает новая порция вируса, из-за чего выздоровление затягивается.
Чтобы такого не происходило, нужно больше пить. Желательно — простую воду, но и чай с компотом подойдут.

Влажность в помещении

По той же причине нужно поддерживать высокую влажность в воздухе. Желательно держать ее на уровне 40–60%.

Солевой раствор в в нос

У этого способа та же функция — поддерживать слизистую увлажненной. Соль помогает удерживать воду и эффект от такого промывания держится дольше.

Свежий воздух

Проветривание — отличный способ уменьшить концентрацию вирусов в помещении.

Отдых и симптоматическое лечение

Больному ОРВИ нужно больше отдыхать. Если при этом у вас высокая температура — действительно высокая — не стоит терпеть.

Так лечить нельзя

Вот список того, как лечить ОРВИ нельзя. Это не просто неэффективно — такие способы могут причинить организму реальный вред. К таким способам относятся:
1. Бездумный прием антибиотиков — без назначение врача.
2. Прием противовирусных препаратов. Хорошо, что они вам не навредят — но часто разрекламированные средства не имеют никакой доказанной эффективности — только побочные эффекты. Особенно опасно применять такие средства для детей.

Как лечить можно, но это не эффективно

В этих средствах ученые до сих пор не уверены — споры ведутся не один год. К ним относятся:

Витамин С

Этот витамин не помогает предотвратить заболевание, но в некоторых случаях ускоряет выздоровление. Для этого важно принимать витамин С до начала простуды: тогда он сокращает продолжительность и тяжесть симптомов.

Эхинацей

Одни исследования показывают, что у этого растительного средства нет никакой пользы. Другие демонстрируют, что препараты на основе эхинацеи могут снизить продолжительность и тяжесть неприятных симптомов при ОРВИ.
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