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Ученые рассказали, какие болезни лечит секс 

Свободная пресса 47 минут назад
Фото: Кадр из фильма «Знакомство с факерами»
Американские ученые доказали, что регулярные занятия сексом снижают риск всевозможных заболеваний, а также уменьшают симптомы уже имеющихся.
Как пишут американские СМИ, регулярный секс в разы снижает у мужчин 40-55 лет риск возникновения заболевания сердечно-сосудистой системы. Отмечается, что секс является вспомогательным средством для поддержания инсулина в норме для людей, страдающих сахарным диабетом. Еще одним приятным для здоровья последствием секса является укрепление памяти, а также повышение настроения и снятием напряжение в мышцах.
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