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Самое популярное физическое упражнение оказалось опасным 

Lenta.ru + ещё 2 8 часов назад
Одно из самых популярных физических упражнений — скручивание — оказалось травмоопаснее, чем другие. Более трети людей, которые «качают пресс», попадают в больницу. К таким выводам пришли врачи и исследователи, данные их анализа приводит Daily Mail.
Отмечается, что скручивание может привести к таким тяжелым травмам, что пациенты вообще на какое-то время могут потерять способность двигаться.
Речь идет преимущественно о повреждениях позвоночника в поясничной области: напряженные и слишком сжатые мышцы могут подтянуть поясницу вперед, а таз в то же время вывернуть назад, что и вызывает травму и довольно болезненную.
Доктора советуют заменить скручивания на планку, которая тоже помогает привести мышцы живота в форму. При этом упражнении позвоночник находится в естественном положении, и оно, по их словам, эффективнее. Так уже поступили в американской армии: в 2015 году там отказались от скручиваний и перешли на более безопасные планки.
Тем, кто все же хочет «качать пресс», врачи рекомендуют использовать гимнастический шар — он может снизить риск получения травмы.
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