Как сахарный диабет развивается при ожирении

Сотрудники Балтийского федерального университета имени И. Канта (БФУ) провели исследование, в результате которого выяснили роль белков-рецепторов некоторых гормонов кишечника в развитии сахарного диабета при ожирении. Исследование позволяет лучше понять, почему лишний вес связан с развитием сахарного диабета и как с ним бороться. Со своей работой ученые выступили на III Международной конференции по ожирению и контролю над питанием.

Сахарный диабет — это хроническое заболевание, при котором в крови постоянно повышен уровень глюкозы вследствие нарушения углеводного обмена. Основные причины развития этой болезни — это снижение выработки гормона инсулина (сахарный диабет 1-го типа) и уменьшение чувствительности к нему тканей (сахарный диабет 2-го типа). Инсулин образуется в поджелудочной железе и снижает концентрацию глюкозы в плазме крови, обеспечивая ее поглощение тканями. При его недостатке уровень сахара в крови возрастает, что, в свою очередь, влияет на все системы организма — от желудочно-кишечного тракта до сердечно-сосудистой системы. Например, при сахарном диабете наблюдается повышенная потеря воды почками, что может вызывать обезвоживание. Вместе с водой из организма уходят микро— и макроэлементы, играющие важную роль в транспорте полезных веществ в клетки тканей.

В развитии диабета играет роль множество факторов: низкая физическая активность, ожирение, экология и другие. Один из самых серьезных факторов риска развития сахарного диабета 2-го типа — лишний вес. По данным проведенных ранее исследований, у людей с ожирением риск развития заболевания возрастает в 4 раза. Но до сих пор до конца не были выяснены механизмы, связывающие избыточный вес и сахарный диабет 2-го типа.

Сотрудники Базовой лаборатории иммунологии и клеточных биотехнологий БФУ провели исследование, в котором выяснили один из механизмов развития этого опасного заболевания. Он связан с рецепторами инкретинов — гормонов поджелудочной железы, которые вырабатываются при поступлении пищи в желудок. Выработка этих гормонов приводит к увеличению секреции инсулина для нормализации уровня глюкозы в крови после приема пищи. Ученые БФУ выяснили, что мутации в генах, которые кодируют рецепторы инкретинов, сильно повышают риск развития сахарного диабета 2-го типа. В ходе исследования ученые проанализировали данные 191 пациента: 90 человек — с ожирением и сахарным диабетом 2-го типа, а 101 — с ожирением без заболевания. Также исследователи собрали данные пациентов контрольной группы, которая состояла из 137 условно здоровых людей (без болезней, связанных с нарушениями углеводного обмена). Выяснилось, что существует пять мутаций генов рецепторов инкретинов, которые статистически связаны с развитием сахарного диабета.

«Мы определили, что замена одной аминокислоты в генах, кодирующих рецепторы инкретинов, вызывает изменения, которые приводят к нарушению связывания инсулина с его рецептором в поджелудочной железе. По нашему мнению, этот механизм играет значительную роль в развитии сахарного диабета 2-го типа при ожирении», — говорит один из авторов работы, научный сотрудник Базовой лаборатории иммунологии и клеточных биотехнологий БФУ Елена Кириенкова.