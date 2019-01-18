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В женевской лаборатории вырастили пятиглавую гидру 

Чердак 4 часа назад
Пресноводная гидра — типичный представитель кишечнополостных из школьного учебника зоологии — известна не только своим бессмертием, но и удивительными способностями к регенерации. Ей можно отрезать голову (участок со ртом и щупальцами) или подошву, на которой она стоит, и все отрастает обратно. Можно даже рассыпать ее на отдельные клетки — они сползаются и соединяются, образуя полноценное животное.
Давно известно, что за развитие новой головы отвечает так называемый «организатор головы» — группа клеток, которая расположена на одном из концов тела и выделяет белок Wnt3, заставляющий окружающие клетки делиться. Однако, какие бы эксперименты над гидрой ни ставили, голова у нее всегда вырастает только одна. Следовательно, организатор головы должен выделять какой-то еще белок, запрещающий создание новых голов. Исследователям из Женевского Университета удалось его идентифицировать: это белок Sp5. Он блокирует экспрессию Wnt3 в клетках, окружающих зону роста головы, и тем самым не дает им размножаться.
Когда же исследователи заблокировали экспрессию самого Sp5 и отрезали гидрам головы, они отрастили себе не одну голову, а сразу несколько. Все они были полностью функциональные, несли на себе щупальца, ротовое отверстие и с аппетитом поглощали еду. Эффект удалось воспроизвести и в более суровых условиях, когда гидр рассыпали на отдельные клетки.
Wnt3 играет важную роль в жизни не только гидры, но и большинства животных. У человека он активен, как правило, во время зародышевого развития, а во взрослом организме может работать лишь в опухолевых клетках. Таким образом, обнаружение его ингибитора дает надежду на новую стратегию борьбы с ростом новообразований.
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