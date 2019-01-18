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Найден способ избежать глобальной катастрофы и смерти миллионов 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Ученые Лондонского университета (Великобритания) пришли к выводу, что люди должны изменить методы производства пищи и рацион питания, чтобы избежать катастрофических последствий для Земли и преждевременную смерть миллионов человек. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
По мнению исследователей, человечество должно потреблять вдвое меньше красного мяса и сахара и в два раза больше овощей, фруктов и орехов. В настоящее время голодают почти миллиард человек, а еще два миллиарда питаются неправильно, что увеличивает заболеваемость раком, ожирением, диабетом и нарушениями в сердечно-сосудистой системе. Ежегодно из-за болезней, связанных с нездоровой диетой, умирают до 11 миллионов человек.
Ученые считают, что прокормить 10 миллиардов человек в 2050 году, а также снизить негативное воздействие на окружающую среду можно только с помощью радикальных изменений в продовольственной системе. Так, каждый человек не должен употреблять более 14 грамм красного мяса и более 250 грамм молочных продуктов в день. Исследователи пишут, что это уменьшит выбросы метана в атмосферу, а также сократит площади вырубки лесов под пастбища.
В декабре сообщалось, что другие ученые считают, что переход на вегетарианскую диету и отказ от мяса не только не уменьшит негативное воздействие на окружающую среду, но даже усилит его за счет распространения сельскохозяйственных угодий.
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