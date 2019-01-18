Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Найден способ избежать глобальной катастрофы и смерти миллионов 

Lenta.ru + ещё 2 12 часов назад
Фото: Lenta.ru
Ученые Лондонского университета (Великобритания) пришли к выводу, что люди должны изменить методы производства пищи и рацион питания, чтобы избежать катастрофических последствий для Земли и преждевременную смерть миллионов человек. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
По мнению исследователей, человечество должно потреблять вдвое меньше красного мяса и сахара и в два раза больше овощей, фруктов и орехов. В настоящее время голодают почти миллиард человек, а еще два миллиарда питаются неправильно, что увеличивает заболеваемость раком, ожирением, диабетом и нарушениями в сердечно-сосудистой системе. Ежегодно из-за болезней, связанных с нездоровой диетой, умирают до 11 миллионов человек.
Ученые считают, что прокормить 10 миллиардов человек в 2050 году, а также снизить негативное воздействие на окружающую среду можно только с помощью радикальных изменений в продовольственной системе. Так, каждый человек не должен употреблять более 14 грамм красного мяса и более 250 грамм молочных продуктов в день. Исследователи пишут, что это уменьшит выбросы метана в атмосферу, а также сократит площади вырубки лесов под пастбища.
В декабре сообщалось, что другие ученые считают, что переход на вегетарианскую диету и отказ от мяса не только не уменьшит негативное воздействие на окружающую среду, но даже усилит его за счет распространения сельскохозяйственных угодий.
Последние новости
Лукашенко ответил на обвинения в заправке украинских танков Дознавательницу из Уфы уволили после изнасилования Германия объявила Керченский пролив свободным
Комментарии1
Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как защитить себя от сахарного диабета
Ученые смогут повышать уровень «хорошего» холестерина1
Почему рак груди — не приговор
Врач заявил об опасности синтетических витаминов1
Какой жир более вредный: рыбий или рыбный
Видео
05:58
Как всегда оставаться в отличной форме
ЗОЖ
07:31
Мифы о восстановлении зрения
Болезни и лекарства
10:01
Открытия, сделанные в медицине в 2018-м году
Болезни и лекарства Новости
03:36
Кому нельзя нырять в прорубь
ЗОЖ
10:16
Как улучшить работу мозга
ЗОЖ Наука
05:07
Как мыло влияет на кожу
ЗОЖ Наука
10:19
Болезни, которые дарят людям суперспособности
Болезни и лекарства
04:57
Что происходит с костями при переломе
Новости
10:03
Секретные точки на теле человека
Народная медицина
08:01
Что будет, если съесть хлеб с плесенью
ЗОЖ Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение