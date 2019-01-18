Антрополог считает, что люди лишатся зубов мудрости

Зубы мудрости у человека исчезнут в результате эволюции. Они станут атавизмом, как и хвост. Мнение доцента кафедры антропологии биологического факультета Московского университета Станислава Дробышевского привело РИА «Новости»

«Если проанализировать то, что происходило с нашими предками, становится ясно, что у нас исчезнут третьи моляры — зубы мудрости, а также некоторые другие зубы», — заметил кандидат биологических наук. Говоря о ближайшей перспективе изменений в человеческом облике, он добавил, что в настоящее время уже рождаются дети, у которых нет второго резца и клыков.

Дробышевский напомнил, что человек потерял хвост, который был у первых приматов, но сохранил копчик — четыре позвонка, которыми заканчивается позвоночник. Мышцы хвоста у человека до сих пор есть. «Ими теоретически даже можно шевелить», — заметил ученый.

Человечество как вид, по словам специалиста, переживает активный эволюционный переход. Через пару сотен лет зубами мудрости будут называть вторые моляры.

У современных людей, подчеркнул антрополог, зубы мудрости сами по себе небольшие и растут между вторыми молярами и восходящей ветвью нижней челюсти. При этом они доставляют своим хозяевам лишь неприятности. Зачастую верхние и нижние третьи моляры не могут самоочиститься и быстро портятся, поскольку не соприкасаются друг с другом.

Эти зубы были самыми большими и важными у многих древних людей. Предки современного человека, заметил Дробышевский, по-настоящему зависели от них. Потеряли свою актуальность моляры после перехода на богатую калориями мясную пищу и с появлением орудий труда.

«Зубы стали уменьшаться в размерах, а два миллиона лет назад начался процесс их исчезновения», — заключил антрополог.