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Вода из унитазов оказалась смертельно опасной 

Мир24 2 часа назад
Фото: Мир24
Вода из унитазов, раковин и душевых оказалась опасной для жизни. Ученые из университета Аризоны и Дрексельского университета обнаружили в ней следы бактерий, вызывающих легионеллез. Как пишет Medical Express, попадание этого патогена внутрь организма вызывает развитие серьезного заболевания, которое приводит к смертельному исходу в 25 процентах случаев.
По словам исследователей, наиболее опасно попадание брызг зараженной воды на слизистую оболочку и органы дыхания. Самыми уязвимыми перед вирусом оказались люди со сниженным иммунитетом, диабетом первого и второго типа, а также те, кто уже лечился ранее от бактериальных инфекций.
Отмечается, что патогенные грамотрицательные бактерии образуются в домах с системой водоснабжения, в которой вода застаивается длительное время.
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