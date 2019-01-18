Вода из унитазов оказалась смертельно опасной

Вода из унитазов, раковин и душевых оказалась опасной для жизни. Ученые из университета Аризоны и Дрексельского университета обнаружили в ней следы бактерий, вызывающих легионеллез. Как пишет Medical Express, попадание этого патогена внутрь организма вызывает развитие серьезного заболевания, которое приводит к смертельному исходу в 25 процентах случаев.

По словам исследователей, наиболее опасно попадание брызг зараженной воды на слизистую оболочку и органы дыхания. Самыми уязвимыми перед вирусом оказались люди со сниженным иммунитетом, диабетом первого и второго типа, а также те, кто уже лечился ранее от бактериальных инфекций.

Отмечается, что патогенные грамотрицательные бактерии образуются в домах с системой водоснабжения, в которой вода застаивается длительное время.