Генная терапия защитила нервы от разрушения

В ходе исследования на мышах генная терапия смогла заблокировать повреждения периферических нервов.

Нервные аксоны служат своего рода проводами нервной системы, по которым передаются электрические сигналы, контролирующие движения и обеспечивающие осязание. Когда аксоны повреждаются в результате травм или в качестве побочного эффекта определённых лекарств, то специальная программа запускает процесс их самоуничтожения. Именно саморазрушение аксонов играет важную роль при развитии множества нейродегенеративных расстройств, включая периферическую нейропатию, боковой амиотрофический склероз (БАС) и болезнь Паркинсона.

И вот теперь ученые разработали генную терапию, которая блокирует данный процесс, что предотвращает разрушение аксонов у лабораторных мышей. Теоретически это может стать новой терапевтической стратегией, позволяющей предотвратить потерю периферических нервов при целом ряде недомоганий. Исследование было проведено учеными из Университета Вашингтона.

Данная стратегия может помочь в предотвращении периферической нейропатии — болезни, от которой сегодня страдают около 20 млн американцев. Периферическая нейропатия может стать результатом химиотерапии при лечении рака или плохого контроля над диабетом. Она вызывает устойчивую постоянную боль, онемение, ощущения жжения, зуда и мышечную слабость.