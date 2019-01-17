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Генная терапия защитила нервы от разрушения 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
В ходе исследования на мышах генная терапия смогла заблокировать повреждения периферических нервов.
Нервные аксоны служат своего рода проводами нервной системы, по которым передаются электрические сигналы, контролирующие движения и обеспечивающие осязание. Когда аксоны повреждаются в результате травм или в качестве побочного эффекта определённых лекарств, то специальная программа запускает процесс их самоуничтожения. Именно саморазрушение аксонов играет важную роль при развитии множества нейродегенеративных расстройств, включая периферическую нейропатию, боковой амиотрофический склероз (БАС) и болезнь Паркинсона.
И вот теперь ученые разработали генную терапию, которая блокирует данный процесс, что предотвращает разрушение аксонов у лабораторных мышей. Теоретически это может стать новой терапевтической стратегией, позволяющей предотвратить потерю периферических нервов при целом ряде недомоганий. Исследование было проведено учеными из Университета Вашингтона.
Данная стратегия может помочь в предотвращении периферической нейропатии — болезни, от которой сегодня страдают около 20 млн американцев. Периферическая нейропатия может стать результатом химиотерапии при лечении рака или плохого контроля над диабетом. Она вызывает устойчивую постоянную боль, онемение, ощущения жжения, зуда и мышечную слабость.
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