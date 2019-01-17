Названа неожиданная опасность воды в туалетах

Ученые Университета штата Аризона и Дрексельского университета (США) выяснили, что вода в туалетах, душевых и раковинах может содержать опасные для здоровья бактерии и способствовать развитию инфекционных заболеваний. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи рассматривали различные факторы для оценки риска воздействия такими патогенами как легионеллы — встречающиеся в почве и воде бактерии, вызывающие легионеллез. Эта инфекция вызывает смертельные случаи в 10-25 процентах случаев. Специалисты использовали данные о размерах, количестве и размере аэрозольных частиц, распыляющихся при использовании различных типов душа, смесителей и туалетов.

Оказалось, что риск заражения бактерией был наивысшим, если человек подвергается воздействию водяных брызг, вдыхая капли вместе с бактерией. Вероятность заболевания увеличивалась, если пользоваться сразу несколькими источниками воды в доме. Наиболее уязвимой группой населения оказались люди, которые в меньшей степени способны бороться с инфекцией. Кроме того, колонии легионелл могут образовываться в домах со сложной системой водоснабжения, где вода может длительное время застаиваться.