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Названа неожиданная опасность воды в туалетах 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: EWA Stock / Diomedia
Ученые Университета штата Аризона и Дрексельского университета (США) выяснили, что вода в туалетах, душевых и раковинах может содержать опасные для здоровья бактерии и способствовать развитию инфекционных заболеваний. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
Исследователи рассматривали различные факторы для оценки риска воздействия такими патогенами как легионеллы — встречающиеся в почве и воде бактерии, вызывающие легионеллез. Эта инфекция вызывает смертельные случаи в 10-25 процентах случаев. Специалисты использовали данные о размерах, количестве и размере аэрозольных частиц, распыляющихся при использовании различных типов душа, смесителей и туалетов.
Оказалось, что риск заражения бактерией был наивысшим, если человек подвергается воздействию водяных брызг, вдыхая капли вместе с бактерией. Вероятность заболевания увеличивалась, если пользоваться сразу несколькими источниками воды в доме. Наиболее уязвимой группой населения оказались люди, которые в меньшей степени способны бороться с инфекцией. Кроме того, колонии легионелл могут образовываться в домах со сложной системой водоснабжения, где вода может длительное время застаиваться.
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