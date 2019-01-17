В России разрабатывают пластырь с микроиглами для лекарств

Пластырь с микроиглами, который можно будет использовать, в том числе для лечения рака, может появиться на российском рынке через 7 лет, однако пока ученые проверяют его эффективность, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник Института молекулярной медицины Сеченовского университета Юрий Анисимов

Ранее газета "Известия" сообщила, что ученые из Первого МГМУ имени Сеченова совместно с коллегами из австралийского университета Гриффитса разработали новый метод приема лекарств — препараты предлагают вводить через поверхность кожи с помощью микроигл, размещенных на пластыре.

"Сейчас ранняя научная стадия (разработки), как правило, нужно 7-15 лет для получения разрешения для медицинских изделий", — рассказал Анисимов.

При этом эффективность нового пластыря еще предстоит определить, для этого ведется научная работа, уточнил Анисимов. Он пояснил, что главное отличие нового пластыря — это использование микроигл, те трансдермальные пластыри, которые используются сейчас в медицине, их не содержат.

Ожидается, что стоимость новых пластырей будет совместима с трансдермальными, хотя многое зависит от стоимости лекарств, которые будут поступать в организм через микроиглы, добавил Анисимов.