Какие органы и части тела растут всю жизнь

Человек перестает расти с завершением полового созревания, но некоторые органы и части тела ведут себя иначе.

Нос и уши

Человеческий нос и уши продолжают расти всю жизнь с постоянной скоростью 0,22 мм в год. Это очень мало, поэтому отследить увеличение можно только спустя десятилетия. Ученые пока не могут однозначно ответить на вопрос, почему это происходит. По одной версии, рост возможен благодаря тому что уши и нос образованы хрящевой тканью, которая не костенеет, а потому растет. По другой, это "вина" гравитации — под ее действием нос и уши удлинняются.

Запястья и стопы

Трубчатые кости действительно прекращают расти, когда завершается половое созревание, а вот губчатые кости продолжают свой рост. К ним относятся кости стоп и запястий, рост которых ускоряется под нагрузкой.

Лицо

У мужчин благодаря тестостерону лицевые кости с возрастом увеличиваются, из-за чего лицо становится более крупным. То же самое происходит и у женщин, однако на них влияют те гормоны, которые вырабатываются в организме во время беременности.

Сердце и почки

Эти органы увеличиваются в размерах из-за болезней. К увеличению сердца может привести гипертония, а почка и надпочечник становятся больше, если утрачивают свою пару.