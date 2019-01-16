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Опровергнута польза популярного способа борьбы со старением 

Lenta.ru 39 минут назад
Фото: Lenta.ru
Ученые Университета Ньюкасла в Великобритании пришли к выводу, что избыток витамина D не оказывает никакого эффекта на людей старше 70 лет, которые принимают его в виде пищевых добавок ради увеличения прочности костей и уменьшения риска травмоопасных падений. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
В исследовании приняли участие 4000 человек в возрасте 70 лет и старше. Все добровольцы были разделены на несколько групп в зависимости от принимаемой ими дозы витамина D, вводимого в организм раз в месяц в течение года. Ученые оценили влияние трех различных доз — 300, 600 или 1200 микрограмм — на минеральную плотность костной ткани.
Оказалось, что между тремя группами, в которых принимали витамин D, не было никакой разницы, хотя даже высокие дозы были безопасными для здоровья испытуемых и оказывали небольшой благоприятный эффект на метаболизм костных клеток. Ученые объясняют это тем, что у пожилых людей наблюдается дефицит витамина, который необходимо восполнить, однако высокие дозы не оказывают дополнительного эффекта.
Наиболее эффективным способом борьбы с хрупкостью костей является поддержание здоровой диеты, прогулки на свежем воздухе и регулярные физические упражнения.
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