Специалисты Всемирной организации здравоохранения сообщили о главных опасностях для здоровья жителей планеты.
На первом месте в списке угроз оказалось загрязнение воздуха. Каждый день граждане вдыхают опасные соединения, которые приводят к преждевременной кончине 7 миллионов человек.
На второй строчке оказались диабет, рак и сердечно-сосудистые заболевания. От них ежегодно умирают 41 миллион жителей, они являются причиной 70 процентов всех смертей.
Затем специалисты называют пандемию гриппа. Они не исключают, что она может произойти уже в 2019 году.
На четвертом месте находятся тяжелые условия жизни людей, к которым приводят голод, засуха, вынужденная миграция и военные конфликты.
Пятую строчку занимает противомикробная устойчивость.
На шестом месте находится вирус Эбола, вирус Зика и другие смертельно-опасные возбудители.
На седьмом месте оказался ВИЧ.
Восьмой угрозой эксперты назвали отказ от вакцинации.
Девятая строчка досталась так называемой суставной лихорадке Денге.
На десятом месте находится слабый уровень первичной медицины, сообщает ТАСС.