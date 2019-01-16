Эксперты назвали главные угрозы для здоровья в 2019 году

Специалисты Всемирной организации здравоохранения сообщили о главных опасностях для здоровья жителей планеты.

На первом месте в списке угроз оказалось загрязнение воздуха. Каждый день граждане вдыхают опасные соединения, которые приводят к преждевременной кончине 7 миллионов человек.

На второй строчке оказались диабет, рак и сердечно-сосудистые заболевания. От них ежегодно умирают 41 миллион жителей, они являются причиной 70 процентов всех смертей.

Затем специалисты называют пандемию гриппа. Они не исключают, что она может произойти уже в 2019 году.

На четвертом месте находятся тяжелые условия жизни людей, к которым приводят голод, засуха, вынужденная миграция и военные конфликты.

Пятую строчку занимает противомикробная устойчивость.

На шестом месте находится вирус Эбола, вирус Зика и другие смертельно-опасные возбудители.

На седьмом месте оказался ВИЧ.

Восьмой угрозой эксперты назвали отказ от вакцинации.

Девятая строчка досталась так называемой суставной лихорадке Денге.