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Биологи узнали, как гормоны влияют на акне 

Индикатор + ещё 4 5 часов назад
Фото: Индикатор
Международная команда микробиологов с участием специалистов МГУ имени М. В. Ломоносова изучила влияние натрийуретических пептидов (гормонов белковой природы, ответственных за множество регуляторных функций в организме) на бактерии, вызывающие акне. Оказалось, что натрийуртические пептиды могут влиять на соотношение разных видов бактерий в микробных сообществах на коже. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Microbiology.
Обитающие на коже микроорганизмы живут в тесной связи друг с другом и образуют полноценный микробиом. Этот микробиом эволюционировал вместе с человеком и стал неотъемлемой частью его организма: бактерии кожи защищают от внедрения и развития патогенных микроорганизмов, регулируют и стабилизируют метаболические процессы. Одни из основных видов бактерий, образующих кожный микробиом, — это Staphylococcus aureus и Cutibacterium acnes (ранее известный как Propionibacterium acnes). Они обитают в полостях кожных желез или вокруг волосяных фолликулов. В некоторых случаях S. aureus и C. acnes образовывают биопленки и вызывают различные кожные заболевания, такие как акне.
Ученые поставили эксперимент: стали выращивать смешанные и моновидовые биопленки этих бактерий на среде с добавлением различных типов натрийуретических пептидов. Контрольная группа выращивалась на такой же среде и в тех же условиях, только без добавления гормонов. После культивации микроорганизмов ученые делили все образцы на две части. Первую исследовали на метаболическую активность, а во второй подсчитывали клетки. Структуры биопленок также исследовали с помощью конфокальной лазерной микроскопии.
Статистический анализ данных эксперимента показал, что некоторые типы пептидов оказывают влияние на формирование биопленок в обоих типах культур, причем этот эффект сильно зависит от температуры окружающей среды и концентрации кислорода в ней. Кроме того, в смешанных биопленках натрийуретические пептиды (ANP и CNP) увеличивали конкурентное преимущество C. acnes, из-за чего численность S. aureus оказывалась ниже в экспериментальных группах с добавлением этих гормонов. Поскольку все эффекты пептидов зависят от температуры, то эти гормоны могут по-разному действовать при разных состояниях кожи, позволяя бактериям как нормально развиваться, так и подавляя их рост.
«Механизм действия НУП потенциально может заключаться во взаимодействии пептидов с определенными белками клеток микроорганизмов, схожими по строению с рецепторами НУП клеток человека, такими как, к примеру, белки, вовлеченные в клеточный цикл. Однако данные гипотезы нуждаются в дальнейшей экспериментальной проверке, что планируется сделать в будущем», — комментирует ведущий автор исследования, сотрудник кафедры микробиологии биологического факультета МГУ, младший научный сотрудник ИНМИ имени С. Н. Виноградского ФИЦ Биотехнологии РАН Андрей Ганнесен.
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Новости , МГУ , РАН
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