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Доказана опасность недостаточного сна 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Люди, которые спят менее шести часов в сутки, подвергаются повышенному риску развития сердечно-сосудистых заболеваний в отличие от тех, кто спит 7-8 часов. К такому выводу пришли ученые из США и Испании, сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.
В исследовании приняли участие 3 974 испанца, которые в течение эксперимента носили актиграф — устройство, которое измеряет длительность периодов сна и бодрствования. Добровольцев разделили на четыре группы в зависимости от времени, уделяемого ночному отдыху. Кроме того, испытуемые прошли эхокардиографию и компьютерную томографию для выявления заболеваний.
Оказалось, что у тех, кто спал менее шести часов, вероятность развития атеросклероза была на 27 процентов выше, чем у тех, кто уделял сну 7-8 часов. Кроме того, беспокойный сон и частые ночные пробуждения увеличивали риск заболевания сосудов на 34 процента.
Однако слишком продолжительный сон, превышающий восемь часов в сутки, также может способствовать атеросклерозу. Интересно, что те, кто спал мало, часто употребляли кофе и алкоголь. Ученые считают, что вред от кофе может объясняться медленным его усвоением у определенных людей.
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