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Игнорирование докторов повышает риск смерти 

Москва24 7 часов назад
Фото: Москва24
Британские ученые выяснили, как влияют пропуски визита к медикам на выживаемость пациентов с различными заболеваниями. Научный материал опубликован в журнале BMC Medicine.
Врачи отмечают, что наличие хронических заболеваний требует регулярных и своевременных осмотров. В исследовании приняли участие более 800 тысяч шотландцев. Как оказалось, наибольшему риску подвергнуты пациенты с психическими расстройствами: те, кто "прогулял" два и более визита в течение года, в среднем умирали в три раза чаще, чем "прилежные" пациенты.
Также было установлено, что пациенты с четырьмя и более хроническими заболеваниями и расстройствами пропускали визиты на 70 процентов чаще.
Ранее сообщалось, что ученые назвали социальные факторы, которые влияют на продолжительность жизни и процесс старения. Специалисты утверждают, что у пожилых людей, которые считают, что занимаются полезными и важными делами, значительно улучшается здоровье и самочувствие, а также снижается риск хронических заболеваний.
А ученые из Калифорнийского университета в США назвали важное условие долголетия. Они утверждают, что за это отвечают две X-хромосомы в клетках самок млекопитающих.
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