Минздрав сделает диспансеризацию ежегодной

Минздрав России подготовил приказ, по которому диспансеризация станет ежегодной. На сегодняшний день дети и подростки могут пройти бесплатный профилактический медицинский осмотр, а взрослые имеют право на диспансеризацию раз в три года. Предполагается, что о диспансеризации должны напоминать страховые компании, для этого будет использоваться СМС-оповещения и приглашения по телефону.

Кроме этого люди трудоспособного возраста получат право на один отгул для прохождения диспансеризации раз в три года. Отмечается, что средний заработок за этот день будет сохранен. Работники предпенсионного и пенсионного возраста смогут пройти медицинский осмотр ежегодно, им будет даваться два свободных от работы дня.

Диспансеризация будет проходить в несколько этапов, вначале будет предложен профилактический медицинский осмотр. По его результатам терапевт определит, стоит ли пациента направлять на дополнительное углубленное обследование. Второй этап — это лабораторные и диагностические исследования, которые помогут выявить различные заболевания на раннем этапе и предложить необходимое лечение.

Если в поликлинике не будет профильного специалиста для диспансерного наблюдения, то пациента направят на консультацию в другое медучреждение. Также возможны и удаленные консультации. В дальнейшем лечащий врач будет наблюдать больного по согласованию и с учетом рекомендаций врача-специалиста.