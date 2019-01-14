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Названо условие высокой продолжительности жизни 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Международная группа ученых выяснила, что наличие родственников-долгожителей повышают шансы на долгую жизнь у других членов семьи. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
Исследователи проанализировали родословные 315 тысячи человек из 20 тысяч семей, данные о которых собирались с 1740 года. Оказалось, что риск преждевременной смерти уменьшается с увеличением количества родственников-долгожителей. Если родители жили долго, то вероятность смерти снижается на 31 процент. При этом долгожителями исследователи считали тех людей, что попали в 10 процентов людей, характеризующихся самой высокой продолжительностью жизни.
Риск смерти снижался и в том случае, если долгожителями были не сами родители, а дяди и тети. По словам ученых, это указывает на то, что родители могут передавать гены долголетия, хотя какие-то внешние факторы снизили продолжительность их жизни. Исследователи надеются, что результаты работы помогут выявить соответствующую ДНК.
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