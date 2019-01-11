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Раскрыта опасность зубной нити 

Дни.ру 12 часов назад
Фото: Дни.ру
Специалисты из Института общественного здравоохранения в Калифорнии заявили, что использование зубной нити может представлять серьезную опасность для здоровья. Научная статья была опубликована в зарубежном издании Nature.
В исследовании приняли участие 178 испытуемых. Каждый из них заполнил анкету об образе жизни, после чего сдал кровь, в которой ученые искали 11 различных полифторалкильных соединений, способных накапливаться в почках и печени. Специалисты установили, что эти вещества попадают в организм после употребления еды из пластиковых контейнеров, грязной воды, а также при использовании зубной нити.
Затем американские специалисты подробно изучили 18 марок продукта. Они обнаружили, что многие из них действительно содержат вредные соединения. Однако ученые поспешили успокоить всех любителей зубной нити: пока неизвестно, может ли количество веществ, попадающих в организм с зубной нитью, представлять серьезную опасность для человека.
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