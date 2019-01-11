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Раскрыта неожиданная опасность ухода за зубами 

Lenta.ru 3 часа назад
Американские ученые выяснили, что зубная нить содержит пер— и полифторалкиловые вещества (PFAS), которые могут быть токсичны для человека. Статья исследователей опубликована в журнале Nature.
PFAS применяются во многих бытовых товарах благодаря их устойчивости к воде и жиру. В то же время они являются потенциально опасными для здоровья человека из-за своих токсичных свойств. Они могут накапливаться в биологических тканях как животных, так и человека, угнетая иммунную систему, вызывая рак почек и яичек, увеличивая риск бесплодия и многих других заболеваний у детей и взрослых.
Ученые изучили связь между использованием различных бытовых товаров и наличием шести видов PFAS в организме 178 женщин среднего возраста, половина которых была афроамериканками. Образцы крови были взяты в в 2010-2013 годах, а опросы, в ходе которых испытуемые рассказывали о своем образе жизни, проведены в 2015-2016 годах.
Оказалось, что у участниц афроамериканского происхождения концентрация в крови таких веществ, как перфтороктановая и перфторгексансульфоновая кислота, была ниже, чем у других добровольцев. В то же время употребление пищи из картонных контейнеров, покрытых PFAS, повышало у этой группы содержание в организме четырех различных фторсодержащих веществ. Еще одним источником загрязнения была зубная нить нескольких производителей, которые в качестве покрытия применяют химикаты, содержащие фтор. Ученые подчеркивают, что пока неизвестно, связано ли использование зубной нити с проблемами со здоровьем.
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