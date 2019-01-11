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Ожирение способствует уменьшению объема мозга 

Teleprogramma.pro 45 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
И все-таки она существует — связь между лишним весом и объемом головного мозга. К такому выводу пришли ученые из британского университета Лабфоро, которые внимательно изучили результаты обследования почти 10 тысяч своих соотечественников в возрасте до 55 с половиной лет.
Выяснилось, что наличие лишних килограммов у человека связано с уменьшением объема серого вещества, которое образуют тела нейронов и глиальных клеток. Также исследователи обнаружили, что у полных людей меняется объем в различных частях головного мозга: хвостатом ядре, скорлупе, бледном шаре и прилежащем ядре. Последствиями всего этого оказываются плохая память и весьма высокий риск развития деменции и прочих схожих заболеваний.
Пока ответить на вопрос о том, почему между серое вещество головного мозга и ожирение связаны между собой, ученые не могут. Однако, высказывают предположение, что свою роль в этом играет кровеносная система, сообщается в журнале Neurology.
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