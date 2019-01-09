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Противница прививок умерла из-за отсутствия прививки 

Рамблер 16 часов назад
26-летняя журналистка Брэ Пайтон из США умерла от осложнений, вызванных свиным гриппом, сообщает Los Angeles Times.
Первой забила тревогу подруга Бре. Именно она обнаружила девушку, войдя к ней в комнату. Она заметила, что Пайтон лежит без сознания и тяжело дышит.
Врачи ввели пациентку в искусственную кому, продержав ее там несколько часов. Но вечером того же дня Пайтон скончалась. Врачи заключили, что журналистка заразилась вирусом H1N1. Помимо этого, у нее были обнаружены симптомы менингита.
Смертельного исхода можно было бы избежать, но девушка не сделала необходимую прививку. Пайтон придерживалась мнения, что прививки наносят организму больше вреда, а польза вакцинации — сомнительна.
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