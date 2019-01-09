Противница прививок умерла из-за отсутствия прививки

26-летняя журналистка Брэ Пайтон из США умерла от осложнений, вызванных свиным гриппом, сообщает Los Angeles Times.

Первой забила тревогу подруга Бре. Именно она обнаружила девушку, войдя к ней в комнату. Она заметила, что Пайтон лежит без сознания и тяжело дышит.

Врачи ввели пациентку в искусственную кому, продержав ее там несколько часов. Но вечером того же дня Пайтон скончалась. Врачи заключили, что журналистка заразилась вирусом H1N1. Помимо этого, у нее были обнаружены симптомы менингита.

Смертельного исхода можно было бы избежать, но девушка не сделала необходимую прививку. Пайтон придерживалась мнения, что прививки наносят организму больше вреда, а польза вакцинации — сомнительна.