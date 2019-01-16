Спасатели напомнили о правилах зимнего купания перед Крещением

Близится праздник Крещение. Для многих людей это не просто светлое религиозное торжество, но и возможность совершить традиционное омовение в ледяной крещенской купели.

Для сотрудников МЧС в связи с этим наступает "горячая пора". Накануне на пляже "Левобережный" московские спасатели наглядно продемонстрировали, как будут обеспечиваться меры безопасности во время купаний. Если на дай бог, случится экстремальная ситуация с кем-то из купающихся или случайно провалившихся под лед, к нему обязательно подоспеет помощь.

По прогнозам, в крещенских купаниях примут участие более 140 тысяч человек. Как сообщили в столичном МЧС, купели будут иметь специальные подходы с настилами на лед и безопасными спусками.

Места купания оборудуют теплыми мужскими и женскими раздевалками, а также пунктами приема пищи и горячего питья, туалетами.

Московские спасатели напомнили о правилах безопасного зимнего купания. При себе надо иметь теплый халат с капюшоном, тапочки или сланцы. За час до купания рекомендуется сделать перекус и, конечно же, категорически запрещается употреблять спиртные напитки, так как алкоголь способен нарушить естественную терморегуляцию организма. Перед тем, как погрузиться в воду, советуют обязательно сделать небольшую разминку, чтобы разогреть мышцы. В воде не рекомендуется находиться дольше 1 минуты.

После купания следует растереть себя насухо полотенцем и быстро надеть сухую одежду.

Не растерять тепло поможет кружка горячего чая, особенно полезен будет чай, настоянных на травах или ягодах.

Перед тем, как отправиться на крещенские купания, реально оценивайте свои возможности, особенно если нет подготовки. Помните, что зимние купания противопоказаны людям с:

заболеваниями почек,

сердечно-сосудистыми болезнями,

высоким давлением,

диабетом.