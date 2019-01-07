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Даже пыль вырабатывает устойчивость к антибиотикам 

TechCult 9 часов назад
Фото: TechCult
Американские экологи провели исследование, которое доказывает — супербактерии, неуязвимые для антибиотиков, есть почти везде. Они взяли образцы пыли в 42 спортивных учреждениях Северо-Западного региона США и нашли в них вещество триклозан, активный антибактериальный компонент. А также десятки микробов, которые под его воздействием стали мутировать и приобретать иммунитет от антибиотиков. Спортзалы были выбраны потому, что здесь люди тесно контактируют с предметами, плюс часто протирают оборудование антибактериальными салфетками. Это не убивает микрофлору — напротив, жизнь в пыли кишит. И у многих существ в ней биологи выявили биомаркеры, присущие устойчивым к антибиотикам (резистентным) бактериям. Хотя среди них не выявлено настоящих супербактерий, ученые опасаются, что это лишь вопрос времени — а подобная пыль может стать новой колыбелью для таких патогенов.
Все дело в увлечении людей антибактериальными средствами, и хотя тот же триклозан был признан опасным и запрещен к применению в средствах гигиены в 2016-ом, до этого он использовался очень широко. Сегодня его сменили иные составы, а некоторые изделия, вроде ковриков для йоги, сразу изготавливаются из материалов с антибактерильной пропиткой. Спортзалы и в целом мир вокруг нас подвергаются избыточному воздействию химикатов, которые призваны уничтожать микробов.
Но жизнь всегда находит выход, и немудрено, что под постоянным давлением бактерии не только гибнут, но и мутируют, приспосабливаются. Своей маниакальной склонностью к чистоте и приверженностью к бытовой химии мы сами создаем условия для появления резистентных микробов. Тогда как вместо салфеток с пропиткой вполне достаточно использовать обычное мыло и регулярно делать влажную уборку.
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