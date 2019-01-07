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Ученые рассказали о новом способе быстро распознать рак 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: Pixabay
Специалисты из Гарвардской медицинской школы и Университета имени Бар-Илана. обнаружили особенность маркировки вирусоподобных генов.
Ученые приблизились к созданию более эффективного средства для раннего выявления онкологических заболеваний.
Отключение механизма, связанного с активацией иммунной системы, позволит защитным клеткам организма более эффективно бороться со злокачественными опухолями, считают ученые из Гарвардской медицинской школы и Университета имени Бар-Илана. Результаты их исследования опубликованы в журнал MedicalXpress.
По словам профессора Леванона, если подавить механизм, который обычно обслуживает клетку, маркируя гены, подобные человеческим вирусам, чтобы не идентифицировать их как вирусы, иммунная система может использоваться для борьбы с раковыми клетками более эффективным образом.
При этом наибольший эффект от такой блокировки ученые зафиксировали при раке легких и меланоме. Специалисты считают, что открытие позволит сделать прорыв в лечении онкологии.
Леванон отметил, что несколько ведущих компаний уже начали разрабатывать подобные лекарства, но большинство существующих препаратов не способны заставить иммунную систему бороться с раком и пока помогают лишь небольшому числу пациентов.
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