Ученые рассказали о новом способе быстро распознать рак

Специалисты из Гарвардской медицинской школы и Университета имени Бар-Илана. обнаружили особенность маркировки вирусоподобных генов.

Ученые приблизились к созданию более эффективного средства для раннего выявления онкологических заболеваний.

Отключение механизма, связанного с активацией иммунной системы, позволит защитным клеткам организма более эффективно бороться со злокачественными опухолями, считают ученые из Гарвардской медицинской школы и Университета имени Бар-Илана. Результаты их исследования опубликованы в журнал MedicalXpress.

По словам профессора Леванона, если подавить механизм, который обычно обслуживает клетку, маркируя гены, подобные человеческим вирусам, чтобы не идентифицировать их как вирусы, иммунная система может использоваться для борьбы с раковыми клетками более эффективным образом.

При этом наибольший эффект от такой блокировки ученые зафиксировали при раке легких и меланоме. Специалисты считают, что открытие позволит сделать прорыв в лечении онкологии.

Леванон отметил, что несколько ведущих компаний уже начали разрабатывать подобные лекарства, но большинство существующих препаратов не способны заставить иммунную систему бороться с раком и пока помогают лишь небольшому числу пациентов.