Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Где на теле человека родинки наиболее опасны 

Умная 5 часов назад
Фото: Умная
Родимые пятна привлекают внимание окружающих, а самые заметные и причудливые пигментированные новообразования могут даже стать визитной карточкой человека. Народная молва наделяет их мистическими приметами, нередко взаимоисключающими. Официальная же медицина говорит о том, что такие образования — дерматологи называют их невусами — ведут себя совершенно по-разному.
Они могут со временем исчезать или становиться менее выраженными. Их появление чаще всего вызвано нарушением пигментации кожи либо связано с нетипичным расположением кровеносных сосудов. Во многих случаях пигментные пятна разного размера и локализации безопасны и безвредны. Но иногда наличие родинок может вызывать осложнения. Поэтому для большого числа их обладателей, вопрос, на каких участках тела родинки могут быть потенциально опасными, является актуальным.
По мнению профессора Полотебнова А. Г. — родоначальника отечественной дерматологической школы — наибольшую опасность представляют пигментированные образования, которые появились в течение жизни. Родинки, имеющиеся на теле от рождения, крайне редко создают проблемы. На каком же участке тела они наиболее опасны? Во врачебном сообществе уверены: если невус периодически задевают/травмируют, это может стать фактором риска развития патологического (злокачественного) процесса. Таким образом, на любой области тела, где имеет место механическое повреждение родимого пятна, они считаются наиболее опасными.
В группе риска также люди с родинками, расположенными на лице, на шее, в зоне декольте, поскольку в тёплое время года открытые участки тела подвержены действию УФ-излучения. Это многократно повышает риски развития меланомы. Применение пластырей, стикини, прочих средств, которыми заклеивают родимые пятна с целью их защиты от избыточной инсоляции, таит в себе ещё большую опасность (поскольку создаёт парниковый эффект).
Некоторые относятся к родимым пятнам как косметическому дефекту, а другие считают их пикантной особенностью. Зная, на каких участках тела родинки могут быть потенциально опасны, стоит относиться к ним с большим вниманием, стараться избегать повреждений, а при загаре не забывать о солнцезащитном креме. Если же заметили какие-то изменения, не стоит откладывать визит к дерматологу.
Умная: последние новости
Соляная пещера: почему из-за нее могут обострится хронические заболевания Что может уменьшить боль от укола Как мужчины реагируют на храпящую женщину
Комментарии
Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта причина обжорства
Самые вредные для фигуры и здоровья продукты
15 советов, которые помогут дожить до 100 лет
Назван простой способ сохранить здоровье
Учёные придумали вакцину от ожирения
Видео
10:21
Как спасти жизнь в критической ситуации
Народная медицина
Британка стала вечно «сварливой» из-за ветрянки
Новости
10:03
О чем говорят боли в разных частях тела
ЗОЖ
09:21
Сладости, провоцирующие рак
Наука
11:03
Вредные для здоровья сочетания продуктов
ЗОЖ
05:11
Ученые рассказали о «заразности» рака
Новости
04:09
Названы вызывающие рак сладости
Болезни и лекарства
03:13
Органы, назначение которых понятно не до конца
ЗОЖ Наука
05:35
Трюки, которые ускорят работу мозга
Наука
05:23
Главные заблуждения о холоде и здоровье
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение