Посещение кино и театров поможет избежать депрессии

Исследователи изучили данные по более чем 2 000 британцев и показали, что посещение культурных мероприятий хотя бы раз в месяц может сокращать риск развития депрессии у пожилых людей практически на 50 процентов. Работа, посвященная исследованию, была опубликована в журнале The British Journal of Psychiatry.

В выборке, изученной британскими психологами, присутствовали люди старше 50 лет (к моменту начала наблюдений средний возраст людей в выборке составлял 63,9 года). Данные включали информацию о поле исследуемого человека, возрасте, социоэкономическом статусе, болезнях, потреблении алкоголя, наличии или отсутствии родственников и близких друзей и о культурном времяпрепровождении: как часто тот или иной человек посещает кино, театр и выставки.

В течение 10 лет наблюдений депрессия была диагностирована у 616 человек. При этом ученые обнаружили, что у тех людей из выборки, кто раз в несколько месяцев выбирался в кино, театр или на выставку, риск развития депрессии был ниже на 32 процента, а у тех, кто ежемесячно посвящал время посещение культурных мероприятий, — на 48 процентов.

Результаты демонстрируют, что культурное времяпрепровождение может быть одним из важных факторов в предотвращении развития депрессии в пожилом возрасте. Впрочем, авторы подчеркивают, что такая связь может быть объяснена и тем, что люди, часто посещающие культурные мероприятия, также более вовлечены в социальную жизнь, а также и легкой физической активностью, которая, как правило, сопряжена с таким досугом.