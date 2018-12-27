Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Минздрав опроверг сообщение о запрете табака 

Рамблер 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Министерство здравоохранения выступило с опровержением информации о полном запрете табака до 2050 года. В ведомстве уточнили, что государственная концепция не содержит запретов, в ней говорится только о снижении доли курящего населения до 5%.
В пресс-службе Минздрава заявили: «Вот что дословно содержится в документе: „К 2050 году должно стать снижение распространенности потребления табака среди населения до 5 процентов и последующее рассмотрение вопроса о поэтапном выведении из оборота табачной продукции“».
В ведомстве отметили, что концепция носит стратегический характер, нацеленный на то, чтобы табак перестал «быть частью жизни людей».
Напомним, по статистике Минздрава в 2016-м в России почти треть населения была курящей, а это около 40 миллионов человек. На сегодняшний день число курильщиков в России составляет 30 процентов от всего населения.
Новости , Минздрав РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
8 потрясающих упражнений от шейного остеохондроза
Как не заболеть гриппом и простудой?
Трансплантация иммунных клеток поможет победить рак
Названы исследования года, вызвавшие наибольший интерес
Реальные истории: как нас обманывают в клиниках
Видео
10:21
Как спасти жизнь в критической ситуации
Народная медицина
Британка стала вечно «сварливой» из-за ветрянки
Новости
10:03
О чем говорят боли в разных частях тела
ЗОЖ
05:11
Ученые рассказали о «заразности» рака
Новости
04:09
Названы вызывающие рак сладости
Болезни и лекарства
03:13
Органы, назначение которых понятно не до конца
ЗОЖ Наука
05:35
Трюки, которые ускорят работу мозга
Наука
05:23
Главные заблуждения о холоде и здоровье
ЗОЖ
04:06
Что мы наследуем от родителей
Наука
02:39
Почему рождаются альбиносы
Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение