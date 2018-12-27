Минздрав опроверг сообщение о запрете табака

Министерство здравоохранения выступило с опровержением информации о полном запрете табака до 2050 года. В ведомстве уточнили, что государственная концепция не содержит запретов, в ней говорится только о снижении доли курящего населения до 5%.

В пресс-службе Минздрава заявили: «Вот что дословно содержится в документе: „К 2050 году должно стать снижение распространенности потребления табака среди населения до 5 процентов и последующее рассмотрение вопроса о поэтапном выведении из оборота табачной продукции“».

В ведомстве отметили, что концепция носит стратегический характер, нацеленный на то, чтобы табак перестал «быть частью жизни людей».

Напомним, по статистике Минздрава в 2016-м в России почти треть населения была курящей, а это около 40 миллионов человек. На сегодняшний день число курильщиков в России составляет 30 процентов от всего населения.