Реальные истории: как нас обманывают в клиниках

Согласись, одно дело, когда тебе испортили волосы в салоне красоты (хотя и это неприятно), и другое — когда тебе неправильно поставили диагноз или вообще отказали в медицинской помощи. К сожалению, такое случается! Три наших читательницы решились и откровенно рассказали PEOPLETALK свои истории.

История 1

Сын упал на площадке и сильно ударился, на голове была небольшая рана, и ребенок жаловался на боль в плече. Поэтому я сразу же решила отвезти его на обследование в клинику «AMC». Врач сказал, что рана несерьезная и зашивать ничего не надо. Я предупредила, что у сына болит плечо, и попросила сделать ему компьютерную томографию плеча (если бы я этого не предложила, то доктор точно не стал бы ничего делать). Долгое ожидание в коридоре изматывало, ребенок постоянно плакал, но никто в больнице спешить никуда не хотел.

После компьютерной томографии я планировала рассчитаться и увезти скорее сына домой, малыш настолько устал, что уснул у меня на руках. Врач настоял, чтобы я его разбудила, и начал задавать ему вопросы: «Кружится ли голова? Есть ли тошнота?». На эти вопросы сынишка ответил отрицательно. У него просто болела голова (все-таки он ударился и на голове была рана). Понятное дело, по одному признаку поставить диагноз «сотрясение мозга» нельзя. Поэтому врач сказал, что все хорошо, волноваться нет повода, но на всякий случай он специально для нас вызвал травматолога (за которого также следует доплатить). А дальше больше — нам предложили трехдневную госпитализацию, не пояснив конкретно, зачем она нужна, конечно, от нее я отказалась… Через три дня у ребенка все еще болело плечо. Мы поехали в другую больницу, и выяснилось, что сломана ключица. Но, что самое неприятное, — когда мы запросили документы с обследованиями в «АМС», оказалось, нам сделали компьютерную томографию головы, а не плеча. В итоге у нас неправильный диагноз и куча потерянного времени, сил и нервов.

История 2

Дело было летом. Ночью у брата жутко разболелась голова. Ни одно обезболивающее не помогало, мы поспешили в «АМС». Когда приехали, очень долго не могли найти дежурных врачей — их просто не было на месте (как выяснилось позже, медсестра с доктором были в какой-то подсобке). Когда мы их наконец-то нашли, брата сразу забрали на компьютерную томографию. При этом никаких вопросов, предварительного осмотра сделано не было, даже давление не померили. Мало того, врач был очень груб, разговаривал злобно, одним словом, был неприветлив. Но самым ужасным оказался надуманный диагноз этого доктора!

Он заявил, что брат находится под воздействием наркотиков, раз уж ему не помогает обезболивающее. Конечно, мы понимали, что это полный бред и врачи просто некомпетентны! В итоге нам не поставили никакого диагноза и никак не помогли, зато счет оказался странным — по нему томография была проведена дважды.

История 3

В 2017 году у меня обнаружили кисту желтого тела. Я пришла в «AMC», так как меня начали беспокоить боли — сильно тянуло низ живота. Я уже наблюдалась у них, поэтому мне нужно было просто посмотреть, все ли в порядке, не прогрессирует ли болезнь, не произойдет ли что-то с этой кистой. Мне сделали УЗИ, и врач сказал, что все отлично и в данный момент киста в нормальном состоянии, делать с ней ничего не надо.

Но ровно через сутки я потеряла сознание дома и оказалась в больнице «К31» (к счастью, не в «АМС»), где мне сделали серьезную операцию и буквально спасли жизнь! Врачи из «К31» мне помогли и пояснили, что киста, которую у меня вырезали, была настолько большая, что ее нельзя было оставлять без присмотра и, конечно, нельзя было назвать нормальной! Даже не знаю, как работают в «АМС»…