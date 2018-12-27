Ученые рассказали, какие люди чаще всего становятся буйными лунатиками

Прием антидепрессантов, "афганский синдром" и тревожные состояния оказались главными факторами риска, связанными с развитием крайне опасных форм лунатизма, при наличии которых человек начинать ходить во время сновидений. Об этом пишут ученые, опубликовавшие статью в журнале Neurology.

"О природе этой болезни мы пока мало что знаем. Она может вызываться лекарствами или же быть первым знаком развития серьезных проблем, таких как болезнь Паркинсона, деменция или множественная атрофия. Мы же просто пытаемся выделить факторы риска и привычки, связанные с ней. Это поможет нам понять, как можно защитить людей от ее развития", — заявил Рональд Постума (Ronald Postuma) из университета Макгилла в Монреале (Канада).

Существуют два типа сна — быстрый и медленный сон, которые постоянно чередуются друг с другом. При засыпании наступает фаза медленного сна, в ходе которой организм постепенно "отключается" и восстанавливает силы.

Во время быстрого сна тело переключается в "рабочий режим", но при этом все мускулы "отключаются" ради безопасности, и человек становится абсолютно неподвижным. Эта фаза характеризуется быстрым и хаотичным движением глаз. Считается, что именно в это время люди видят самые яркие сновидения.

У некоторых людей, как объясняет Постума, возникают крайне необычные нарушения в работе мозга во время этой фазы сна. По пока непонятным причинам, их тело не цепенеет, и человек начинает реально совершать все те движения, которые он делает "внутри" сновидения.

Это превращает жертв подобных проблем в крайне агрессивных и опасных "буйных лунатиков", способных нанести тяжелые увечья себе и окружающим людям. Ученые давно пытаются понять, почему это происходит и как с этим можно бороться, но пока им не удалось найти никаких зацепок на происхождение этого странного синдрома, кроме связи с болезнью Паркинсона.

Пытаясь понять, с чем связано его развитие, Постума и его коллеги собрали группу из 30 тысяч пожилых добровольцев, не страдавших от нейродегенеративных заболеваний, болезней сердца и прочих проблем со здоровьем.

Опрашивая этих людей, ученые интересовались у самих добровольцев и их членов семьи, вели ли они себя странно во время сна и как эти странности проявлялись. Оказалось, что около тысячи пожилых канадцев страдали от симптомов, похожих на "буйный лунатизм".

Проанализировав их истории жизни, нейрофизиологи выделили несколько общих черт, объединявших носителей этого синдрома и отличавших их от здоровых участников опроса.

Сильнее всего он был связан с приемом антидепрессантов. Люди, страдавшие от "несанкционированных" ночных прогулок, примерно в 2,5 раза чаще употребляли подобные лекарства, чем остальные участники наблюдений. Аналогичным образом различалось число носителей "афганского синдрома", тревожных состояний и различных психических болезней.

Что интересно, от подобных проблем чаще страдали мужчины, чем женщины, а также сильно пьющие люди. Как подчеркивает Постума, пока нельзя сказать, что все эти факторы риска напрямую способствуют развитию лунатизма. С другой стороны, их анализ может подсказать, как можно избежать этой болезни и что реально служит причиной ее появления.