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Минздрав планирует запретить продажу табака 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Минздрав планирует постепенного выводить табачную продукцию из оборота до 2050 года. Об этом говорится в новом проекте Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака.
В частности, до 2030 года министерство планирует постепенно выводить табачную продукцию из оборота, тем самым снижать употребление табачных изделий. По мнению ведомства, к 2040-2050 году число граждан с этой вредной привычкой должно сократиться до пяти процентов, что позволит прекратить продажу табака.
Стоит отметить, по статистике Минздрава в 2016-м в России почти треть населения была курящей, а это около 40 миллионов человек. На сегодняшний день число курильщиков в России составляет 30 процентов от всего населения.
Новости , Минздрав РФ
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