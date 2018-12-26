Минздрав планирует запретить продажу табака

Минздрав планирует постепенного выводить табачную продукцию из оборота до 2050 года. Об этом говорится в новом проекте Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака.

В частности, до 2030 года министерство планирует постепенно выводить табачную продукцию из оборота, тем самым снижать употребление табачных изделий. По мнению ведомства, к 2040-2050 году число граждан с этой вредной привычкой должно сократиться до пяти процентов, что позволит прекратить продажу табака.

Стоит отметить, по статистике Минздрава в 2016-м в России почти треть населения была курящей, а это около 40 миллионов человек. На сегодняшний день число курильщиков в России составляет 30 процентов от всего населения.