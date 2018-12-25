Врачи не советуют пить шампанское с пеплом бумаги

Врачи предупредили, что новогодняя традиция пить под бой курантов бокал шампанского с остатками пепла бумаги, на которой было написано желание, может нанести вред здоровью и вызвать отравление.

Эксперты отмечают, что бумага не предназначена для употребления в пищу. Кроме того, неизвестно взаимодействие пепла с алкоголем. А чернила, которыми пишут желание, могут быть вредными, отмечает РИА Новости

Врачи отмечают, что в цветной бумаге могут содержаться вредные примеси, поэтому если все-таки соблюдать традицию, то следует использовать обычный белый лист максимально маленького размера.

Некоторые россияне по традиции пьют шампанское под бой курантов в Новый год, перед этим сжигая бумагу с пожеланиями. Пепел попадает в напиток. Считается, что таким образом загаданное желание быстрее сбывается.