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Врачи не советуют пить шампанское с пеплом бумаги 

BFM.RU + ещё 1 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Врачи предупредили, что новогодняя традиция пить под бой курантов бокал шампанского с остатками пепла бумаги, на которой было написано желание, может нанести вред здоровью и вызвать отравление.
Эксперты отмечают, что бумага не предназначена для употребления в пищу. Кроме того, неизвестно взаимодействие пепла с алкоголем. А чернила, которыми пишут желание, могут быть вредными, отмечает РИА Новости.
Врачи отмечают, что в цветной бумаге могут содержаться вредные примеси, поэтому если все-таки соблюдать традицию, то следует использовать обычный белый лист максимально маленького размера.
Некоторые россияне по традиции пьют шампанское под бой курантов в Новый год, перед этим сжигая бумагу с пожеланиями. Пепел попадает в напиток. Считается, что таким образом загаданное желание быстрее сбывается.
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