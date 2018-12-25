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Предсказано падение продолжительности жизни 

Lenta.ru + ещё 1 6 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Ученые Университета Дьюка (США) выяснили, что среди представителей поколения Х и миллениалов ожидается снижение продолжительности жизни и увеличения риска преждевременной смерти. Об этом сообщает издание Science Daily.
По словам исследователей, в группы риска входят люди в возрасте 38-45 лет (позднее поколение Х) и в возрасте 27-37 лет (раннее поколение Y или миллениалы). Специалисты проанализировали данные Центров по контролю и профилактике заболеваний за 1990-2016 годы, чтобы определить вероятные причины смерти.
По мнению специалистов, представители поколения X и миллениалы столкнулись с мировым финансовым кризисом в 2008 году, испытывали трудности в поиске работы, что значительно повлияло на их здоровье. Основными причинами смерти является самоубийства, передозировка наркотиков, злоупотребление алкоголем, диабет, рак и дорожно-транспортные происшествия. Однако факторы меняются в зависимости от расы, пола и этнической принадлежности.
Кроме того, специалисты определили, что среди беби-бумеров, то есть представителей поколения, появившегося в середине XX века, также высок риск смерти от наркотиков, дорожно-транспортных происшествий, убийств, самоубийств, ВИЧ и хронической обструктивной болезни легких.
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