Между мигренью и диабетом нашли взаимосвязь

Французские ученые из института Густава Русси провели масштабное исследование, призванное раскрыть природу мигреней.

Они проанализировали данные о состоянии здоровья 74 000 женщин, родившихся между 1925 и 1950 годами, и выявили ранее неизвестные закономерности.

Так, у женщин, страдающих от мигрени, оказался понижен риск развития диабета второго типа — в среднем на 30%, сообщает JAMA Neurology.

Если же заболевание все же возникало, то и приступы головной боли отступали, причем ремиссия могла длиться десятилетиями.

Симптомы мигреней постепенно исчезали с ростом глюкозы в плазме крови, отметили авторы исследования.

Причину такой закономерности ученым выявить не удалось. Но они намерены продолжать работу в этом направлении — вероятно, новые данные позволят разработать эффективную терапию против мигрени, которая сегодня считается практически неизлечимым заболеванием.

Предыдущие исследования связали мигрень с гормонами. Специалисты предположили, что толчком к развитию болезни становятся резкие колебания эстрогена — поэтому от нее страдают преимущественно женщины, а после менопаузы наступает ремиссия.