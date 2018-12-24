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Между мигренью и диабетом нашли взаимосвязь 

Мир24 41 минуту назад
Фото: Мир24
Французские ученые из института Густава Русси провели масштабное исследование, призванное раскрыть природу мигреней.
Они проанализировали данные о состоянии здоровья 74 000 женщин, родившихся между 1925 и 1950 годами, и выявили ранее неизвестные закономерности.
Так, у женщин, страдающих от мигрени, оказался понижен риск развития диабета второго типа — в среднем на 30%, сообщает JAMA Neurology.
Если же заболевание все же возникало, то и приступы головной боли отступали, причем ремиссия могла длиться десятилетиями.
Симптомы мигреней постепенно исчезали с ростом глюкозы в плазме крови, отметили авторы исследования.
Причину такой закономерности ученым выявить не удалось. Но они намерены продолжать работу в этом направлении — вероятно, новые данные позволят разработать эффективную терапию против мигрени, которая сегодня считается практически неизлечимым заболеванием.
Предыдущие исследования связали мигрень с гормонами. Специалисты предположили, что толчком к развитию болезни становятся резкие колебания эстрогена — поэтому от нее страдают преимущественно женщины, а после менопаузы наступает ремиссия.
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Новости , Болезни и лекарства
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