Найден способ предсказать смерть человека

Ученые Института Солка (США) разработали новый способ определения биологического возраста людей, который может не совпадать с хронологическим. Для этого они определили активность ключевых генов в клетках кожи. Метод позволит принять меры по предотвращению преждевременной смерти человека, если в ходе анализа будут выявлены тревожные признаки. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи проанализировали молодые и старые клетки соединительной ткани (дермальные фибробласты), взятые из кожи 133 человек в возрасте 1-94 лет. Этот тип клеток помогает заживлять раны и синтезировать компоненты межклеточного вещества (матрикса). Ученые воспользовались методом, называемым РНК-секвенированием, для поиска биомаркеров старения, которые изменяются с возрастом.

РНК-секвенирование позволяет установить последовательность нуклеотидов в молекулах информационной РНК, которые являются продуктом экспрессии генов. Таким образом, метод позволяет установить, какие гены активны в определенных клетках в том или ином возрасте. Ученые применили алгоритмы машинного обучения, чтобы рассортировать полученные данные и найти биомаркеры старения. Этот метод позволил предсказать по состоянию фибробластов приблизительный возраст человека с погрешностью в восемь лет.

Анализ фибробластов, взятых у больных прогерией, при которой происходит преждевременное старение, показал, что эти пациенты примерно на десять лет старше своего хронологического возраста.